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Разрабатываем и настраиваем роботизированные торговые системы

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Время доверить
трейдинг 
роботам!


Разрабатываем и настраиваем роботизированные торговые системы

Время доверить
трейдинг 
роботам!

Разрабатываем и настраиваем роботизированные торговые системы

Ссылка на скачивание торгового робота направлена на ваш Email

Заполните форму и получите робота бесплатно!

Настоящее и будущее трейдинга –

это робоэдвайзинг!

Робоэдвайзер – это автоматизированный роботизированный советник, который с помощью заложенных в него математических алгоритмов генерирует торговые сигналы в зависимости от текущей ситуации на рынке, средств трейдера, его пожеланий по стратегии инвестиционного поведения, уровням риска и предпочтений по секторам финансового рынка. В 2017 году робоэдвайзерами по всему миру пользовались лишь 13 млн человек, а сейчас это число выросло в пять раз — до 70,5 млн человек. Количество пользователей таких сервисов увеличивается более чем на 50% в год. Такая динамика дает основания предполагать, что к 2023 году количество пользователей робоэдвайзеров достигнет 147 млн человек!

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Попробуйте наших лучших роботов бесплатно!

Представляем вам топ-3 наиболее эффективных роботизированных советника. Всех роботов можно протестировать совершенно бесплатно. К каждому роботу прилагается инструкция по его установке в торговой платформе.  

Самый новый 

R Smart Machine 2.2

Комплекс торговых индикаторов с защитой от волатильности, таймфреймы: М1-H1, торговые инструменты: валюта и  металлы.  

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VPS бесплатно

Самый надежный

EA Smart Machine 3.0

На основе индикаторов с применением VSA анализа, таймфреймы: М5-М15, торговые инструменты: биржевые индексы, валюта и сырье.

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Самый профессиональный

Deluxe Income Full

Комплекс индикаторов с гибким функционалом настройки, таймфреймы: от М1, торговые инструменты: акции, биржевые индексы, валюта и сырье.  

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Мы также оказываем услуги по поддержке и настройке робоэдвайзеров!

Поможем выбрать стабильный VPS-сервер, брокерскую компанию с качественным сервисом и подберем оптимальные настройки под средства на торговом счете.  

Профессионализм

Каждый наш робот – это результат работы команды финансовых аналитиков, программистов и тестировщиков.  

Гарантия надежности

Вы можете протестировать робота на демо-счете, чтобы проверить заложенные показатели доходности. 

Рекомендации клиентов

Более 70% пользователей наших роботов начали использовать их по рекомендации других трейдеров.

Надежные партнеры

Среди наших партнеров только лицензированные биржевые и банковские брокеры без конфликта интересов.

Поддержка 24/5

Для пользователей наших роботов доступна круглосуточная техническая и аналитическая поддержка на 8 языках.  

Глобальное присутствие

Наши роботы помогают торговать трейдерам из более чем 20 стран на биржевых и внебиржевых рынках.

Профессионализм

Каждый наш робот – это результат работы команды финансовых аналитиков, программистов и тестировщиков.

Гарантия надежности

Вы можете протестировать робота на демо-счете, чтобы проверить заложенные показатели доходности.

Рекомендации клиентов

Более 70% пользователей наших роботов начали использовать их по рекомендации других трейдеров.

Надежные партнеры

Среди наших партнеров только лицензированные биржевые и банковские брокеры без конфликта интересов.

Поддержка 24/5

Для пользователей наших роботов доступна круглосуточная техническая и аналитическая поддержка на 8 языках.  

Глобальное присутствие

Наши роботы помогают торговать трейдерам из более чем 20 стран на биржевых и внебиржевых рынках.

01
Получить на email

Заполните форму и получите три наших робота бесплатно на ваш email.

02
Установить

Установите робота на торговую платформу по инструкции или через нашу поддержку.

03
Протестировать

Протестируйте роботов на демо-счете, чтобы выбрать подходящего по доходности/риску.

04
Подключить к счету

Подключите протестированного робота к вашему брокерскому счету.

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TradingTime Limited, адрес местонахождения: Flat /office 3, 81-83 Grivas Digenis Avenue, 1090 Nicosia, Cyprus не оказывает финансовых услуг, подлежащих лицензированию.
TradingTime.io является участником партнерской программы АО «Тинькофф Банк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000.

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