Настоящее и будущее трейдинга –
это робоэдвайзинг!
Робоэдвайзер – это автоматизированный роботизированный советник, который с помощью заложенных в него математических алгоритмов генерирует торговые сигналы в зависимости от текущей ситуации на рынке, средств трейдера, его пожеланий по стратегии инвестиционного поведения, уровням риска и предпочтений по секторам финансового рынка. В 2017 году робоэдвайзерами по всему миру пользовались лишь 13 млн человек, а сейчас это число выросло в пять раз — до 70,5 млн человек. Количество пользователей таких сервисов увеличивается более чем на 50% в год. Такая динамика дает основания предполагать, что к 2023 году количество пользователей робоэдвайзеров достигнет 147 млн человек!Получить робота
Попробуйте наших лучших роботов бесплатно!
Представляем вам топ-3 наиболее эффективных роботизированных советника. Всех роботов
можно протестировать совершенно бесплатно. К каждому роботу прилагается инструкция по
его установке в торговой платформе.
Самый новый
R Smart Machine 2.2
Комплекс торговых индикаторов с защитой от волатильности, таймфреймы: М1-H1, торговые
инструменты: валюта и металлы.
Самый надежный
EA Smart Machine 3.0
На основе индикаторов с применением VSA анализа, таймфреймы: М5-М15, торговые
инструменты: биржевые индексы, валюта и сырье.
Самый профессиональный
Deluxe Income Full
Комплекс индикаторов с гибким функционалом настройки, таймфреймы: от М1, торговые
инструменты: акции, биржевые индексы, валюта и сырье.
Мы также оказываем услуги по поддержке и настройке робоэдвайзеров!
Поможем выбрать стабильный VPS-сервер, брокерскую компанию с качественным сервисом и
подберем оптимальные настройки под средства на торговом счете.
Профессионализм
Каждый наш робот – это результат работы команды финансовых
аналитиков, программистов и тестировщиков.
Гарантия надежности
Вы можете протестировать робота на демо-счете, чтобы проверить заложенные показатели доходности.
Рекомендации клиентов
Более 70% пользователей наших роботов начали использовать их по
рекомендации других трейдеров.
Надежные партнеры
Среди наших партнеров только лицензированные биржевые и
банковские брокеры без конфликта интересов.
Поддержка 24/5
Для пользователей наших роботов доступна
круглосуточная техническая и аналитическая поддержка на 8 языках.
Глобальное присутствие
Наши роботы помогают торговать трейдерам из более чем 20 стран
на биржевых и внебиржевых рынках.
Профессионализм
Каждый наш робот – это результат работы команды финансовых
аналитиков, программистов и тестировщиков.
Гарантия надежности
Вы можете протестировать робота на демо-счете, чтобы проверить
заложенные показатели доходности.
Рекомендации клиентов
Более 70% пользователей наших роботов начали использовать их по
рекомендации других трейдеров.
Надежные партнеры
Среди наших партнеров только лицензированные биржевые и
банковские брокеры без конфликта интересов.
Поддержка 24/5
Для пользователей наших роботов доступна
круглосуточная техническая и аналитическая поддержка на 8 языках.
Глобальное присутствие
Наши роботы помогают торговать трейдерам из более чем 20 стран
на биржевых и внебиржевых рынках.
Получить на email
Заполните форму и получите три наших робота бесплатно на ваш email.
Установить
Установите робота на торговую платформу по инструкции или через нашу поддержку.
Протестировать
Протестируйте роботов на демо-счете, чтобы выбрать подходящего по доходности/риску.
Подключить к счету
Подключите протестированного робота к вашему брокерскому счету.